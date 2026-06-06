Joven desaparecida en Cali aparece en Putumayo tras días de intensa búsqueda

Luego de tres días de intensa búsqueda, fue encontrada María del Mar Chaverra, la joven de 22 años que había sido reportada como desaparecida desde la madrugada del pasado 2 de junio en Cali.

La información fue confirmada a El País por familiares de la joven, quienes indicaron que María del Mar fue localizada en el departamento de Putumayo. Por ahora, las autoridades avanzan en las verificaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de su desaparición y posterior aparición.

El caso había generado preocupación entre familiares, amigos y ciudadanos, quienes difundieron su fotografía y datos a través de redes sociales para ayudar a dar con su paradero.

Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre cómo llegó hasta ese departamento. Las autoridades continúan con las investigaciones.

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