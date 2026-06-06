Néstor Lorenzo salió a defender a la Tricolor en medio de la controversia

Durante una rueda de prensa en San Diego, el estratega argentino aseguró que se han generado interpretaciones equivocadas sobre lo ocurrido durante el evento, en el que participó el presidente Gustavo Petro. “Sabemos que ha habido malas interpretaciones y videos cortados de cosas que se están hablando”, afirmó.
Lorenzo explicó que los jugadores asistieron al acto con respeto para recibir la insignia nacional y reiteró que la Selección representa a todos los colombianos, sin distinción alguna. “El equipo siempre jugó para toda Colombia; jugamos para 50 millones de colombianos”, expresó.
Las declaraciones del entrenador se producen después de que en redes sociales circularan comentarios y videos relacionados con la ceremonia protocolaria realizada antes del viaje del equipo. Frente a ello, tanto el cuerpo técnico como la Federación Colombiana de Fútbol insistieron en que la prioridad es mantener la unión alrededor de la Selección.
Mientras tanto, la Tricolor continúa su preparación para el Mundial, donde buscará hacer una destacada presentación en su regreso a una Copa del Mundo tras su ausencia en Catar 2022.
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