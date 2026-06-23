Gobernadora solicita respaldo del presidente electo para enfrentar crisis de salud y fortalecer la seguridad

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, respaldo para proyectos estratégicos y soluciones a problemáticas prioritarias del departamento durante el periodo 2026-2030.

La mandataria señaló que uno de los principales retos es fortalecer la seguridad mediante la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos en la zona alta de Jamundí y el norte del Cauca, así como combatir la minería ilegal y brindar mayores oportunidades sociales a las comunidades.

En materia de salud, advirtió sobre la crisis que atraviesa la red hospitalaria debido a una deuda cercana a los $7 billones, situación que ha generado cierres de servicios y sobreocupación en centros asistenciales como el Hospital Universitario del Valle.

Toro también pidió acelerar proyectos de infraestructura considerados fundamentales para la región, entre ellos el Tren de Cercanías, el acueducto para Buenaventura, la profundización del canal marítimo y la adjudicación de la nueva concesión del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, inversión que también beneficiaría a los aeropuertos de Buenaventura y del Pacífico.

Asimismo, hizo un llamado para fortalecer programas en educación, deporte y cultura, destacando iniciativas como Valle Oro Puro, orientadas a mejorar las condiciones de vida de los deportistas y sus familias.

La Gobernadora aseguró que las prioridades fueron construidas junto al sector privado, la academia y organizaciones sociales, y reiteró la disposición del departamento para trabajar de manera articulada con el próximo Gobierno nacional.