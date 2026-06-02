Procuraduría suspende al embajador Alfredo Saade por participación en política

La Procuraduría General de la Nación suspendió al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, tras considerar que habría incurrido en participación indebida en política durante el desarrollo de la campaña presidencial.

La decisión se originó por varias publicaciones realizadas por el funcionario en su cuenta de X, en las que hizo llamados públicos al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al presidente Gustavo Petro para que renunciaran a sus cargos y pudieran intervenir libremente en respaldo de la candidatura de Iván Cepeda.

Según explicó el Ministerio Público, los mensajes difundidos por Saade constituyen una posible utilización indebida de su investidura diplomática para intervenir en la controversia política y favorecer una campaña electoral.

La Procuraduría señaló que el embajador se identificaba en la red social como representante diplomático de Colombia en Brasil al momento de emitir los mensajes, situación que motivó la medida disciplinaria.

La decisión se produce en medio de la creciente polémica por presuntas intervenciones políticas de funcionarios del Gobierno Nacional durante la campaña presidencial, especialmente después de que el presidente Gustavo Petro anunciara públicamente su intención de involucrarse de manera directa en la defensa de la candidatura de Iván Cepeda para la segunda vuelta electoral.

Por ahora, el organismo de control continuará con las actuaciones correspondientes para determinar la eventual responsabilidad disciplinaria del funcionario.