Estudiante universitario murió tras choque de camioneta contra una fonda de Barragán

Un joven universitario identificado como Víctor Alfonso Rodríguez Coy, de 28 años, falleció tras un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este domingo 31 de mayo en el sector del desvío hacia Caicedonia y Génova, en jurisdicción del corregimiento de Barragán.

El siniestro se registró hacia las 9:30 a. m., cuando una camioneta terminó estrellándose contra la reconocida Fonda de Barragán. En el hecho también resultaron lesionadas la conductora del vehículo, una mujer de 51 años, y una joven de 21 años, quienes recibieron atención médica.

Víctor Alfonso Rodríguez era estudiante del programa de Biología de la Universidad del Quindío. Su fallecimiento ha generado profunda tristeza entre familiares, amigos y miembros de la comunidad universitaria.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente si la conductora presentaba algún grado de alcoholemia al momento del accidente, allegados de la víctima solicitaron celeridad en las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el caso y determinar posibles responsabilidades.

De manera extraoficial, también se conocieron versiones según las cuales la camioneta habría estado involucrada minutos antes en otro incidente vial que dejó daños materiales, información que está siendo verificada por las autoridades.

Organismos judiciales y de tránsito adelantan las investigaciones correspondientes para establecer las causas del accidente y definir las responsabilidades derivadas de este lamentable hecho que cobró la vida de un joven con un prometedor futuro profesional.