Procuraduría destituye e inhabilita por ocho años a pareja de Ricardo Roa

Un fallo disciplinario de primera instancia puso en el centro de la atención a Carlos Julián Caicedo Cano, pareja del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, luego de que la Procuraduría ordenara su destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas durante ocho años.

La decisión fue emitida por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá, que encontró responsable al exfuncionario de una falta disciplinaria relacionada con la violación del régimen de incompatibilidades.

Según el fallo, Caicedo Cano desempeñó simultáneamente actividades en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Institución Universitaria Pascual Bravo, sin verificar las restricciones legales que aplican a los servidores públicos.

Por estos hechos, el organismo de control le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por ocho años, con fundamento en el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 1952 de 2019.

La determinación corresponde a una primera instancia, por lo que no debe presentarse como una decisión definitiva.