La decisión fue emitida por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento de Bogotá, que encontró responsable al exfuncionario de una falta disciplinaria relacionada con la violación del régimen de incompatibilidades.
Según el fallo, Caicedo Cano desempeñó simultáneamente actividades en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Institución Universitaria Pascual Bravo, sin verificar las restricciones legales que aplican a los servidores públicos.
Por estos hechos, el organismo de control le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por ocho años, con fundamento en el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 1952 de 2019.
La determinación corresponde a una primera instancia, por lo que no debe presentarse como una decisión definitiva.
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