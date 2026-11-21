Otro sismo sacude el centro de Perú tras el terremoto de magnitud 6,7

La actividad sísmica volvió a generar preocupación en el centro de Perú durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre. Un nuevo movimiento de magnitud 5,0 se registró en la región de Junín, aproximadamente cinco horas después del fuerte terremoto que sacudió el país la noche anterior y fue percibido en varias zonas de Colombia.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el segundo temblor ocurrió a las 12:12 a. m., hora local, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste del distrito de Junín y una profundidad de 127 kilómetros. En esa zona alcanzó una intensidad de grado III en la escala de Mercalli.

El movimiento se produjo después del sismo de magnitud 6,7 registrado el viernes 20 de noviembre a las 7:09 p. m. Este primer evento dejó afectaciones en diferentes localidades peruanas. Según el balance preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), al menos 39 viviendas presentaron daños, principalmente grietas.

Las afectaciones se distribuyeron entre San Pedro de Cajas, con 20 viviendas; Ulcumayo, con 14; Ticlacayán, con cuatro, y Pichanaki, con una. En esta última localidad también se reportó la caída de una pared y daños en el primer piso de un hospital. Asimismo, hubo afectaciones en instalaciones de la Universidad Peruana Los Andes, en Chanchamayo.

En Lima, una mujer resultó herida en la cabeza luego de que un fragmento de cemento cayera desde un edificio del centro histórico. También se reportaron desprendimientos de rocas en carreteras e interrupciones del servicio de energía eléctrica en sectores de Oxapampa.

El primer terremoto también se sintió en Colombia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó una magnitud de 6,9 y una profundidad de 142 kilómetros. En Bogotá se activaron alarmas de evacuación en algunos edificios, aunque los Bomberos indicaron que no recibieron reportes de emergencias asociadas al sismo.

Hasta el momento, el nuevo movimiento de magnitud 5,0 no tenía reportes preliminares de personas heridas ni daños materiales.