La Navidad llegará a los barrios de Tuluá con novenas y parrandas

La Navidad comenzará a sentirse en diferentes puntos de Tuluá desde finales de noviembre, con una programación que llevará música, tradición, gastronomía y actividades familiares a barrios, comunas y espacios públicos. La agenda, organizada por la Alcaldía bajo el lema «Una ciudad, muchos lugares para encontrarnos», se desarrollará entre el 29 de noviembre y el 18 de diciembre.

La apertura será el 29 de noviembre, desde las 7:00 a. m., en el Coliseo de Pesas Aymer Orozco Baeza, con recreación, rumboterapia, artistas en vivo, jornadas de salud, programas nacionales, vacunación para perros y gatos y participación de emprendedores.

El 6 de diciembre, desde las 6:00 p. m., se realizarán las comparsas navideñas, con música, danza y el encendido de la iluminación. El recorrido comenzará en la transversal 12 con calle 25. Para el 7 y 8 de diciembre están previstas las actividades de la Noche de Velitas: el primer día será el recorrido y concurso de cuadras iluminadas, y el segundo, la premiación.

La programación también llegará a los barrios con la estrategia «9 novenas, 9 parrandas, 9 obras», que se cumplirá del 9 al 17 de diciembre. Habrá entrega de regalos, bingos, espectáculos infantiles y presentaciones de artistas locales. Los encuentros se realizarán en Nariño, Pueblo Nuevo, Santa Rita del Río, el Parque de la Familia, Bosques de Maracaibo, Aguaclara, Santa Inés, Villa Liliana y la transversal 12.

Entre el 11 y el 13 de diciembre, el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas recibirá el Festival de Dulces Tradicionales y Fritanga Fest, con concursos y más de 40 emprendedores. La jornada del viernes comenzará a las 6:00 p. m.; el sábado, a las 4:00 p. m., y el domingo, a las 11:00 a. m.

Por su parte, el Concurso Infantil de Villancicos tendrá eliminatorias el 11 y 12 de diciembre en el Coliseo de Ferias, semifinal el 17 en la transversal 12 con calle 26 y gran final el 18 en la Plaza Cívica Boyacá.

El cierre será el 18 de diciembre, desde las 8:00 p. m., con el Gran Concierto Homenaje a Tuluá, que incluirá artistas nacionales, la final del concurso de villancicos y una celebración por los 100 años de Emtuluá.