Primeras extradiciones de De la Espriella: ¿quiénes son?

Durante su primera semana de gobierno, el presidente Abelardo de la Espriella autorizó sus primeras cinco extradiciones, solicitadas por autoridades de Estados Unidos, Panamá, Perú y República Dominicana.

Las resoluciones ejecutivas 308 a 312 de 2026, firmadas el pasado 12 de agosto, autorizan la entrega de:

Diego Alberto Londoño: será extraditado a Perú , donde es requerido por tráfico agravado de drogas ilícitas.

será extraditado a , donde es requerido por tráfico agravado de drogas ilícitas. Armando Luis Suárez Calvo: será enviado a Estados Unidos por concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos.

será enviado a por concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos. Didier Ignacio García Rodríguez: también será extraditado a Estados Unidos , donde deberá responder por presuntamente participar en una conspiración para distribuir y poseer cocaína con destino a ese país.

también será extraditado a , donde deberá responder por presuntamente participar en una conspiración para distribuir y poseer cocaína con destino a ese país. Jorge Luis Mojica Ortiz: ciudadano dominicano-colombiano solicitado por República Dominicana por un caso de presunta violación sexual contra un menor de edad.

ciudadano dominicano-colombiano solicitado por por un caso de presunta violación sexual contra un menor de edad. Roderick Aldair Morales Delgado: será entregado a Panamá, donde es requerido por su presunta participación en un homicidio agravado en grado de tentativa.

Las decisiones hacen parte de las primeras medidas del nuevo Gobierno en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Además, el mismo día de su posesión fueron trasladados varios reclusos de la cárcel La Paz de Itagüí, entre ellos personas señaladas de estar vinculadas con estructuras criminales de Medellín.

La información corresponde a las resoluciones ejecutivas firmadas por el mandatario y tramitadas a través del Ministerio de Justicia.