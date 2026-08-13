Actualización de las afectaciones tras el terremoto en el Valle

La emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto continúa generando graves afectaciones en el Valle del Cauca. La Secretaría de Gestión del Riesgo entregó este jueves un nuevo balance de la situación en el departamento.

Con corte a las 7:00 de la mañana del 13 de agosto, el Valle registra 143 personas fallecidas y 2.365 heridas como consecuencia del movimiento telúrico.

En materia de infraestructura, el reporte señala 24.759 viviendas averiadas y 5.380 viviendas destruidas, además de 332 edificios colapsados o afectados.

La emergencia también ha golpeado la red de salud y la infraestructura vial. 73 instituciones de salud presentan afectaciones y 106 vías han resultado afectadas.

El secretario de Gestión del Riesgo, Francisco Tenorio, aseguró que la Gobernación del Valle mantiene desplegadas sus capacidades logísticas, operativas y administrativas para atender a las comunidades damnificadas.

La gobernadora Dilian Francisca Toro y su equipo continúan coordinando acciones desde los territorios, mientras avanzan las labores de atención, evaluación de daños y respuesta a las familias afectadas.

Las autoridades señalaron que este balance continúa en actualización, debido a que todavía se adelantan verificaciones en diferentes municipios del departamento.