Actualización de las afectaciones tras el terremoto en el Valle

Con corte a las 7:00 de la mañana del 13 de agosto, el Valle registra 143 personas fallecidas y 2.365 heridas como consecuencia del movimiento telúrico.
En materia de infraestructura, el reporte señala 24.759 viviendas averiadas y 5.380 viviendas destruidas, además de 332 edificios colapsados o afectados.
La emergencia también ha golpeado la red de salud y la infraestructura vial. 73 instituciones de salud presentan afectaciones y 106 vías han resultado afectadas.
El secretario de Gestión del Riesgo, Francisco Tenorio, aseguró que la Gobernación del Valle mantiene desplegadas sus capacidades logísticas, operativas y administrativas para atender a las comunidades damnificadas.
La gobernadora Dilian Francisca Toro y su equipo continúan coordinando acciones desde los territorios, mientras avanzan las labores de atención, evaluación de daños y respuesta a las familias afectadas.
Las autoridades señalaron que este balance continúa en actualización, debido a que todavía se adelantan verificaciones en diferentes municipios del departamento.
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