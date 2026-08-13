Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados
Sin resultados
Ver todos los resultados

¿El calor anuncia un terremoto? Esto es los que dicen las autoridades

Tras los recientes sismos registrados en Colombia, en redes sociales volvieron a circular varias creencias sobre supuestas señales que permitirían anticipar un terremoto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró que estas teorías no tienen respaldo científico.

“Hace mucho bochorno porque va a temblar” — FALSO.
Las altas temperaturas del aire o del suelo no tienen relación con el movimiento de las placas tectónicas. Un día especialmente caluroso no significa que vaya a ocurrir un sismo.

“Las nubes o el viento anuncian un terremoto” — FALSO.
Estos son fenómenos atmosféricos que ocurren en la superficie, mientras que los sismos se originan a varios kilómetros de profundidad por la liberación de energía en la corteza terrestre.

“Los temblores pequeños evitan uno grande” — FALSO.
Los sismos de menor magnitud liberan una cantidad limitada de energía y no impiden que posteriormente pueda registrarse un movimiento de mayor intensidad.

El SGC también recordó que actualmente ningún organismo en el mundo puede predecir con exactitud la fecha, hora, lugar o magnitud de un terremoto.

La entidad recomendó evitar la difusión de rumores o cadenas de pánico y consultar únicamente los canales oficiales para obtener información sobre la actividad sísmica en el país.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

  • Noticias destacadas
Sin resultados
Ver todos los resultados

© 2018 JNews by Jegtheme.