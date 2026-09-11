Primera cirugía de corazón de alta complejidad se realiza en Tuluá

Un nuevo paso para la atención en salud del centro y norte del Valle del Cauca se dio en Tuluá, donde la Clínica San Francisco realizó con éxito su primera cirugía de corazón de alta complejidad.

El procedimiento correspondió a una revascularización miocárdica practicada a un paciente de 80 años y fue posible gracias a la puesta en funcionamiento de DarCorazón, la primera Unidad Cardioneurovascular del centro y norte del Valle.

La intervención también marcó el estreno del nuevo quirófano cardiovascular de la Clínica San Francisco, equipado con tecnología e infraestructura especializada para atender este tipo de procedimientos.

La cirugía estuvo a cargo de los cirujanos cardiovasculares Hugo Fernando Fernández Llanos y Jhon Karol Ramírez, acompañados por un equipo integrado por anestesiólogo cardiovascular, perfusionista, instrumentadoras cardiovasculares y personal asistencial.

“Este nuevo servicio de cirugía cardiovascular lo estamos aperturando de manera integral, ofreciendo a la comunidad el 100 % de la cirugía cardiaca”, explicó el doctor Hugo Fernández, quien destacó que allí podrán realizarse procedimientos coronarios, valvulares, de aorta ascendente y cirugía congénita del adulto.

Con la entrada en funcionamiento de DarCorazón, los habitantes del centro y norte del Valle tendrán acceso más cercano a servicios que anteriormente podían requerir traslados hacia otras ciudades.

La unidad contará además con servicios de hemodinamia, neurointervencionismo y electrofisiología, ampliando la capacidad regional para atender enfermedades cardiovasculares y neurovasculares de alta complejidad.

Para sus directivos, este primer procedimiento representa el inicio de una nueva etapa en la atención especializada de la región, con el propósito de que más pacientes puedan recibir tratamientos avanzados sin tener que alejarse de sus lugares de origen.