Trump acuerda restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela

El Gobierno de Donald Trump confirmó este viernes 11 de septiembre que Estados Unidos y las autoridades provisionales de Venezuela acordaron restablecer las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países.

El anuncio fue confirmado por el Departamento de Estado a NTN24, pocas horas después de que se conociera la remodelación del consulado venezolano en Nueva York, una señal del proceso para recuperar la presencia diplomática del país en territorio estadounidense.

“Estados Unidos y las autoridades provisionales de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares”, señaló el Departamento de Estado.

Según el organismo, Estados Unidos trabajará con las autoridades provisionales y distintos sectores de la sociedad venezolana para avanzar en un plan de tres fases que contempla estabilización, recuperación económica, reconciliación política y transición hacia un gobierno elegido democráticamente.

El Departamento de Estado también indicó que las autoridades provisionales venezolanas podrán acreditar diplomáticos ante Estados Unidos e iniciar el proceso para restablecer su presencia diplomática.

El anuncio representa un nuevo paso dentro del proceso de transición política que atraviesa Venezuela, según dejó entrever el Gobierno estadounidense.

La remodelación del consulado venezolano en Nueva York se conoció este mismo viernes y coincide con el anuncio sobre la reactivación de las relaciones diplomáticas y consulares entre Caracas y Washington.