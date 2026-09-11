Así comenzará la entrega de ayudas económicas a damnificados en Cali

La Alcaldía de Cali comenzará este viernes la entrega de ayudas económicas destinadas a las personas damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Según explicó el secretario de Gestión del Riesgo, Breayner Ricardo Peñuela, el proceso de dispersión de los recursos se realizará de manera gradual durante los próximos días.

En total, 9.688 personas hacen parte de la base de beneficiarios definida por la administración municipal. Cada una recibirá una ayuda equivalente al 60 % del salario mínimo.

Los recursos serán entregados a través de diferentes mecanismos. Una parte será dispersada directamente mediante cuentas bancarias, mientras que desde este sábado también estará habilitado el pago por medio de SuperGIROS.

Para este último mecanismo se dispondrán 109 puntos de pago en la ciudad, donde los beneficiarios podrán reclamar el dinero correspondiente.

La Alcaldía recomendó a las personas estar atentas a los canales oficiales para conocer la información relacionada con la entrega y evitar desplazamientos innecesarios antes de que su pago esté disponible.