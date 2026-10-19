«Ni perdón ni olvido»: Presidente arremete contra Benedetti

El presidente Abelardo De la Espriella lanzó fuertes críticas contra el exministro del Interior Armando Benedetti, a quien calificó de «criminal que tanto daño le ha hecho a la patria» en un mensaje publicado este lunes 19 de octubre en su cuenta de X.

«Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal», escribió el mandatario, quien aseguró que la justicia deberá determinar las consecuencias de sus actuaciones.

La reacción estaría relacionada con las declaraciones de Benedetti sobre el proceso con antiguos jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, para esclarecer hechos de violencia y conocer posibles responsabilidades de actores políticos. El exministro sostuvo que el país debe conocer la verdad sobre las confrontaciones ocurridas durante el conflicto armado y el papel de quienes habrían participado en ellas.

Sin embargo, Mancuso afirmó que delegados del Gobierno de Gustavo Petro les habrían pedido a antiguos comandantes de las Autodefensas señalar a Álvaro Uribe, Abelardo De la Espriella y Germán Vargas Lleras para favorecer una elección. Según su versión, ninguno aceptó la solicitud.

Las declaraciones han intensificado la controversia política alrededor de los diálogos con exjefes paramilitares y los señalamientos sobre posibles vínculos entre sectores políticos y hechos de violencia. Las afirmaciones de las partes deberán contrastarse con las investigaciones correspondientes.