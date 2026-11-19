Presunta falsedad en diploma desata polémica alrededor de congresista

La formación académica de la representante a la Cámara por Antioquia, Luz Verónica Estrada Holguín, quedó en el centro de una controversia luego de que la Universidad Nacional de Colombia desconociera el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia que le habría sido atribuido. Tras conocerse la respuesta de la institución, surgieron solicitudes para que la congresista deje su curul mientras se aclara el caso.

En una comunicación dirigida al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA), fechada el 23 de octubre de 2025, la Universidad Nacional informó que, luego de revisar sus archivos físicos y digitales, no encontró registros de Estrada como egresada de ese programa en la sede Medellín. También precisó que la copia del registro de diplomas presentada ante el organismo no fue expedida por la institución.

Las dudas se extendieron a la tarjeta profesional que habría sido presentada por la congresista. Según consultas divulgadas sobre la plataforma del COPNIA, no se encontraron registros asociados a sus datos. La autenticidad de estos documentos deberá ser esclarecida por las autoridades competentes.

Tras conocerse la información, la representante Jennifer Pedraza pidió a Estrada renunciar a su curul y defenderse sin ejercer el cargo. «Respeten a la Universidad Pública y al país que dicen proteger. Esto es INACEPTABLE», expresó en su cuenta de X.

Por su parte, el Pacto Histórico anunció que activará su Comité de Ética para investigar la presunta presentación de documentos académicos falsos. La colectividad señaló que el proceso deberá respetar la presunción de inocencia y el debido proceso.

La Universidad Nacional informó que pondrá el caso en conocimiento de las autoridades judiciales por una posible falsedad en documento público. Hasta el momento, los señalamientos contra la congresista están sujetos a las investigaciones correspondientes.