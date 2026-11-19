Liberan a joven de Guacarí tras ser secuestrada durante 23 días

Después de más de tres semanas de incertidumbre, Lizeth Alejandra Castaño Montes recuperó su libertad. La Alcaldía de Guacarí confirmó este jueves la liberación de la joven de 19 años, cuyo secuestro había generado preocupación y movilizaciones entre los habitantes del municipio.

Castaño fue secuestrada el pasado 27 de octubre en una panadería de su familia, ubicada en el barrio La Primavera. Desde entonces, sus seres queridos y la comunidad realizaron jornadas de oración y manifestaciones para exigir su regreso.

Durante la búsqueda, la Gobernación del Valle ofreció una recompensa de hasta $50 millones por información que permitiera dar con su paradero.

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre las circunstancias de la liberación, el operativo que permitió su regreso ni si hubo personas capturadas por este caso. Se espera que las autoridades entreguen información oficial.

La noticia fue recibida con esperanza por la comunidad, que permanecía atenta a la situación de la joven.