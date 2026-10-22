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Presunta agresión de pareja terminó con la vida de una mujer en La Paila

Un nuevo caso de violencia enluta al corregimiento de La Paila, en jurisdicción de Zarzal, norte del Valle del Cauca. Gabriela Ortiz perdió la vida en circunstancias que son materia de investigación y en las que estaría involucrado su compañero sentimental.

Según la información preliminar conocida, una discusión entre ambos habría precedido el hecho violento que terminó con la muerte de la mujer. Las autoridades buscan establecer cómo se desencadenaron los acontecimientos y qué ocurrió al interior de la pareja.

Tras lo sucedido, el hombre presuntamente se habría causado heridas de gravedad, por lo que fue trasladado a un centro asistencial. De acuerdo con los reportes iniciales, permanece bajo custodia policial mientras recibe atención médica.

El caso ha generado consternación en La Paila. Por ahora, las circunstancias exactas de la muerte y la posible responsabilidad del compañero sentimental deberán ser esclarecidas por las autoridades, que adelantan las respectivas investigaciones.

Se espera que en las próximas horas se conozca información oficial que permita precisar lo ocurrido.

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