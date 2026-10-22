Presunta agresión de pareja terminó con la vida de una mujer en La Paila

Un nuevo caso de violencia enluta al corregimiento de La Paila, en jurisdicción de Zarzal, norte del Valle del Cauca. Gabriela Ortiz perdió la vida en circunstancias que son materia de investigación y en las que estaría involucrado su compañero sentimental.