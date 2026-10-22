La salida de Rodrigo Lara quedó grabada en medio del debate legislativo

Un momento llamó la atención durante el debate de la Ley de Sometimiento en el Congreso: Rodrigo Lara comenzó a empacar sus pertenencias y se retiró del recinto, justo cuando se conocía su salida del Ministerio del Interior. Al parecer, el funcionario se habría enterado de la decisión a través de una publicación del presidente Abelardo De La Espriella en la red social X.

En el mensaje, el mandatario agradeció a Lara por su servicio y anunció que Alejandro Ordóñez Maldonado, exprocurador general y actual embajador ante la OEA, asumiría como nuevo ministro del Interior. Mientras se formaliza su posesión, el ministro de Justicia, Iván Cancino, quedará encargado de las funciones de esa cartera.

La salida de Lara se produjo en medio de la controversia por el trámite del presupuesto nacional para 2027. El Senado y la Cámara de Representantes habrían votado textos diferentes, situación que llevó al Gobierno a anunciar que expedirá el presupuesto mediante decreto por un monto de 634,9 billones de pesos.

El episodio quedó registrado en imágenes que muestran a Lara recogiendo sus cosas durante la sesión. Aunque la secuencia coincide con el anuncio presidencial, no se ha confirmado oficialmente si el exministro conoció su salida a través de esa publicación.

Ahora, el relevo ministerial abre una nueva etapa en el Ministerio del Interior, en medio de las críticas por el procedimiento presupuestal y de los desafíos políticos que deberá afrontar el Gobierno en el Congreso.