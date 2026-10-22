Rodrigo Lara deja el Ministerio del Interior

El presidente Abelardo De La Espriella anunció un cambio en su gabinete: Rodrigo Lara Restrepo dejará el Ministerio del Interior y Alejandro Ordóñez Maldonado fue designado para reemplazarlo. Mientras se formaliza el nombramiento, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de esa cartera.

A través de un mensaje público, el mandatario agradeció a Lara por su gestión y destacó su servicio al país. La transición se mantendrá bajo la figura de encargo hasta que se completen los trámites administrativos correspondientes.

Ordóñez cuenta con trayectoria en el sector público y judicial. Fue procurador general de la Nación entre 2009 y 2016 y magistrado del Consejo de Estado entre 2000 y 2008, corporación que presidió durante el periodo 2004-2005. También fue concejal de Bucaramanga y presidió el Tribunal Administrativo de Santander.

En el ámbito diplomático, se desempeñó como embajador y jefe de la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Además, ha ejercido como docente en distintas universidades del país.

Con este relevo, el Gobierno anunció una nueva etapa al frente del Ministerio del Interior, mientras Iván Cancino garantiza temporalmente la continuidad de las funciones de la entidad.