Presidente provinciano

Gustavo Álvarez Gardeazábal

Media Colombia votó ayer contra la otra media. Abelardo de la Espriella ,con escasos 250 mil votos de ventaja y apenas 4 senadores deberá ser reconocido como presidente de Colombia luego de los escrutinios, pero corre el peligro de ser un gobierno débil aunque sibilinamente montado sobre el estruendo.

Como nunca antes había hecho política pero si se había especializado en mediatizar su ejercicio como abogado, su discurso de aceptación del mandato fue el de un showman y no el de quien ha manejado la cosa pública. Cargado de emoción provinciana reconoció que es presidente de todos los colombianos, de los 13 millones que votaron por él y de los otros casi 13 que votaron en contra. Y como para que no quedara duda de cómo va a gobernar, proclamó como jefe de la oposición a su rival derrotado ,y no al presidente Petro quien hizo la verdadera campaña perdedora.

Para marcar distancias de una vez, se denominó defensor absoluto de la Constitución del 91, pero no tuvo una sola frase para abrir el diálogo a los congresistas de los antiguos partidos políticos a quienes no quiso recibir en su campaña y podrán ser un obstáculo a la hora de gobernar con un parlamento hostil.

Su rival, entretanto, aunque anunció que presentaría 33 mil impugnaciones a las actas electorales de ese mismo número de mesas, prolongando temerariamente los escrutinios, dijo que estaba abierto al diálogo y a la conformación de un gran acuerdo nacional. Todo ello entonces, mirado en conjunto, podría tranquilizar al colombiano común pero como el resultado fue tan estrecho y el actor principal de la campaña derrotada fue el presidente Petro y él, todavía, no ha actuado, surge la duda de si el dialogo entre las dos Colombias en que hemos quedado divididos de a por mitad, será el instrumento del gobierno o el caramelo tentador de cualquier negociación a futuro.

Lo que si está claro es que presidente ya tenemos y es fundamentalmente provinciano.