Cierran vías en el centro de Tuluá

Las autoridades implementaron cierres preventivos en las vías aledañas a la Alcaldía de Tuluá y otros puntos del centro del municipio, ante la preocupación por posibles alteraciones del orden público desde hoy lunes 22 hasta el 30 de junio.

La medida también incluye restricciones y refuerzo de seguridad en sectores donde funcionan entidades como la Fiscalía, los juzgados, Palacio de Justicia y el centro penitenciario.

Además se restringe la venta de combustible a motocicletas desde las 7:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. y su transporte en botellas, pimpinas u otros recipientes durante este mismo horario.

También se restringen las caravanas de índole político, deportivo, religioso y se pausan los trámites para aglomeraciones complejas de carácter cultural, político, entre otros.

Esta medida busca salvaguardar la integridad de los tulueños en medio del panorama político que se vive en el país.