La UCEVA llega a Dagua y Calima el Darién con carreras profesionales

Como parte de su compromiso con la regionalización y el acceso a la formación profesional de calidad, la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA fortalece su presencia en los municipios de Dagua, Calima El Darién y Roldanillo con programas académicos diseñados para responder a las necesidades y oportunidades de cada región, con inscripciones abiertas hasta el 2 de julio.

Con un beneficio adicional, como es el de la gratuidad, ya que, por ser una institución universitaria pública, aplica la Política de Gratuidad del Gobierno Nacional, quien financia la totalidad de la carrera profesional, en la medida en que el estudiante cumpla con los prerrequisitos para ser beneficiario de ella.

Entendiendo los desafíos de un mundo cada vez más globalizado, donde se volvió necesidad dominar un segundo idioma, los habitantes de Dagua y Roldanillo pueden acceder, en su propio territorio, a la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés, un programa acreditado en Alta Calidad.

Entre tanto, a Calima El Darién llegó la UCEVA con el programa de Administración de Servicios de Salud, un programa que responde a la creciente necesidad de contar con profesionales capaces de gestionar organizaciones de salud más eficientes, humanas y centradas en las personas. Uno de los aspectos que más destaca en este programa es la modalidad a distancia, que facilita el acceso a la educación superior para personas que trabajan o tienen otras responsabilidades, con encuentros presenciales únicamente los sábados.

Los interesados en acceder a estos programas podrán inscribirse hasta el próximo 2 de julio a través de la página web www.uceva.edu.co sin intermediarios, ni desplazamientos hasta Tuluá.