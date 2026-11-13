Presidente ordena reversar salarios cuestionados en el Fondo Milagro

La estructura administrativa del Fondo Milagro quedó bajo cuestionamiento luego de conocerse los salarios proyectados para su funcionamiento. Según información divulgada por la senadora Kamelia Zuluaga, con base en una respuesta a un derecho de petición, la entidad contemplaría 27 cargos y una nómina mensual cercana a los $765,6 millones.

De acuerdo con los datos revelados, 19 de esos puestos tendrían asignaciones superiores a los $30 millones. El gerente, Jaime Andrés Uribe, recibiría $39,4 millones, mientras que varios cargos directivos tendrían salarios de $36 millones. Además, trece coordinaciones contarían con remuneraciones de $33 millones y la Coordinación Regional tendría asignados $30 millones mensuales.

La controversia también puso en el centro del debate a Uribe, por los cuestionamientos sobre su formación académica y la estructura salarial planteada para una entidad creada con el propósito de atender las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto.

Ante las críticas, el presidente Abelardo de la Espriella rechazó las remuneraciones divulgadas y aseguró que no las había autorizado. A través de su cuenta de X, afirmó que ordenó reversar esos salarios por considerar que contradicen su directriz de austeridad.

El mandatario también anunció medidas correctivas y advirtió que no permitirá decisiones contrarias a sus instrucciones en una entidad encargada de contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo.