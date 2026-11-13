¿No puede entrar a Outlook? Esto se sabe de la caída de Microsoft

Miles de usuarios y empresas continúan enfrentando dificultades para trabajar con las herramientas de Microsoft. La interrupción, que comenzó el jueves 12 de noviembre, se extendió a cerca de 20 servicios de la compañía y todavía no se ha normalizado por completo.

Entre las plataformas afectadas se encuentran Outlook, Microsoft Teams, Word, Excel, SharePoint y Copilot. Los problemas han dificultado el acceso al correo electrónico, la programación de reuniones, la consulta de documentos y otras funciones utilizadas en entornos laborales y educativos.

En su actualización de las 7:00 a. m. de este viernes 13 de noviembre, Microsoft informó que logró avances en la recuperación de parte de su infraestructura en Asia-Pacífico. La compañía explicó que está restableciendo el tráfico de manera gradual y que ya observa mejoras en el acceso a los buzones y en el procesamiento de mensajes que quedaron retrasados.

Sin embargo, advirtió que algunos usuarios todavía podrían experimentar interrupciones intermitentes mientras extiende las acciones de recuperación a otras regiones.

Sobre las causas, Microsoft identificó problemas en Exchange Online, el sistema que gestiona el correo electrónico en la nube y del que dependen varias de sus aplicaciones. La empresa también informó que está aplicando ajustes en los componentes de autenticación y enrutamiento para estabilizar sus servidores.

Por ahora, la compañía señaló que no tiene indicios de que la interrupción esté relacionada con una actividad maliciosa. Una vez superada la emergencia, prevé publicar un informe con las causas del incidente y las medidas adoptadas para evitar que vuelva a ocurrir.