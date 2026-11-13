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Grupo Niche se lleva un Latin Grammy y cierra homenaje a Willie Colón

El Grupo Niche volvió a poner el nombre de Cali en alto durante los Latin Grammy 2026. La agrupación recibió el gramófono a Mejor Canción Tropical por ‘Realidad-es’, tema que compartió el reconocimiento en un empate con el cantante nicaragüense Luis Enrique, por su canción ‘Nombre y Apellido’.

José Aguirre, productor y director musical de Niche, recibió el premio y lo dedicó a su familia, a Yanila Varela y a los integrantes de la agrupación. Durante su discurso también recordó a Cali y a las regiones afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Uno de los detalles especiales del sencillo es que su videoclip fue grabado en Siloé, donde, con actores naturales y una puesta en escena inspirada en las verbenas populares, retrata la vida cotidiana del sector. La canción, por su parte, invita a reflexionar sobre las contradicciones de la sociedad, la fe, la amistad, la solidaridad y el ego, conservando el sonido característico del grupo.

Además del reconocimiento, Niche hizo parte del homenaje póstumo al legendario salsero Willie Colón, fallecido en febrero a los 75 años. La agrupación compartió escenario con Luis Enrique, Niña Pastori y Ángel ‘Cucco’ Peña, y cerró el tributo con una interpretación de ‘La murga’, uno de los temas emblemáticos del artista.

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