Dos jóvenes fallecieron tras accidente con dos camiones vía Buga-Tuluá

Las víctimas se movilizaban en motocicleta cuando impactaron contra un camión que se encontraba varado sobre la carretera y, al parecer, no contaba con la señalización correspondiente.
Tras el impacto, los dos ocupantes cayeron sobre la vía y, en ese momento, otro camión que transitaba por el sector los habría atropellado, provocándoles la muerte en el lugar.
Las víctimas fueron identificadas como Juan José Narváez, de 21 años, y Juan José Sepúlveda, de 24 años, oriundos de San Pedro.
El hecho fue atendido por organismos de emergencia y las autoridades adelantan las respectivas diligencias para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro.
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