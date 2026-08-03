Presidente de la FIFA asistirá a la posesión presidencial

La posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto en Cali, contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien confirmó su asistencia como parte de las delegaciones internacionales que acompañarán el inicio del nuevo gobierno.

La llegada del máximo dirigente del fútbol mundial convierte a Infantino en uno de los invitados más destacados de una ceremonia que, por primera vez en la historia reciente del país, se realizará fuera de Bogotá. El acto tendrá lugar en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y reunirá a jefes de Estado, representantes diplomáticos y altos funcionarios de diferentes países.

La presencia de Infantino fue confirmada por la Alcaldía de Cali, que informó que la ciudad recibirá cerca de diez delegaciones internacionales de alto nivel. Entre los asistentes también figuran el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile), Laura Fernández (Costa Rica) y Nasry Asfura (Honduras), además de vicepresidentes, cancilleres y representantes de otros gobiernos.

Tras prestar juramento ante el Congreso, el presidente electo tiene previsto trasladarse al Cantón Militar Pichincha, donde encabezará un acto de reconocimiento a las Fuerzas Militares y de Policía.

Para las autoridades caleñas, la asistencia de Gianni Infantino y de las demás delegaciones internacionales consolida la importancia del evento y proyecta a Cali como escenario de encuentros de alcance mundial, además del impacto económico y turístico que representará para la ciudad durante la jornada de investidura presidencial.