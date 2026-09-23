Presidente caminó por las calles de Santa Marta y anunció dura ofensiva

El presidente Abelardo De La Espriella llegó a Santa Marta para liderar la respuesta del Gobierno ante la situación de orden público generada por el paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como Los Pachenca.

Durante su permanencia en la ciudad, el mandatario recorrió diferentes sectores acompañado por integrantes de la Fuerza Pública, mientras se mantenía el dispositivo de seguridad desplegado en la capital del Magdalena.

Desde Santa Marta, De La Espriella lanzó una nueva advertencia a la estructura armada y aseguró que el Gobierno mantendrá las operaciones para recuperar el control territorial y proteger a la población.

“No permitiremos que estructuras criminales intimiden a los ciudadanos ni pretendan imponer sus condiciones mediante la violencia”, había señalado el mandatario frente a la situación.

El presidente también ordenó militarizar Santa Marta y reforzar la presencia de la Fuerza Pública ante las amenazas y los hechos violentos registrados durante la jornada. Posteriormente, realizó un recorrido nocturno por sectores de la ciudad junto a uniformados.

La medida se tomó luego de una jornada marcada por intimidaciones a comerciantes, cierre de establecimientos, afectaciones al transporte y quema de vehículos, hechos atribuidos por las autoridades a la reacción de las ACSN tras la muerte de alias ‘Cholo’.

El Gobierno mantiene el despliegue de seguridad en Santa Marta y otros puntos del Magdalena, mientras avanzan las investigaciones y las operaciones contra los responsables de los hechos registrados.