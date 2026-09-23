Identifican a víctima fatal del ataque armado en el barrio Salesiano

Brayan Andrés Quevedo Castaño fue identificado como el hombre que perdió la vida en el ataque con arma de fuego registrado en el barrio Salesiano de Tuluá.

Quevedo Castaño se movilizaba en una motocicleta junto a otro hombre cuando fueron interceptados y atacados por sujetos que, según la información preliminar, también se desplazaban en una motocicleta.

La víctima murió en el lugar, mientras que su acompañante resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de Tuluá. Su estado de salud es delicado y permanece bajo atención médica.

El hecho generó preocupación entre los habitantes del sector, debido a que ocurrió en una zona urbana y en medio de la jornada cotidiana del municipio.