Identifican a víctima fatal del ataque armado en el barrio Salesiano

Quevedo Castaño se movilizaba en una motocicleta junto a otro hombre cuando fueron interceptados y atacados por sujetos que, según la información preliminar, también se desplazaban en una motocicleta.
La víctima murió en el lugar, mientras que su acompañante resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial de Tuluá. Su estado de salud es delicado y permanece bajo atención médica.
El hecho generó preocupación entre los habitantes del sector, debido a que ocurrió en una zona urbana y en medio de la jornada cotidiana del municipio.
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