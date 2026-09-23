Nueve personas fueron capturadas tras jornada de violencia en Santa Marta

Nueve personas fueron capturadas en Santa Marta tras la jornada de violencia registrada el martes 22 de septiembre, en medio de las represalias atribuidas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) luego de la muerte de alias ‘Cholo’.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó las capturas al término de un consejo extraordinario de seguridad. Según las autoridades, los detenidos estarían relacionados con hechos como la quema de vehículos, ataques contra establecimientos comerciales e intimidaciones a comerciantes. Entre los casos investigados está la incineración de una tractomula en la Troncal del Caribe.

La situación llevó al Gobierno a reforzar la seguridad en la capital del Magdalena, donde el alcalde Carlos Pinedo Cuello informó que actualmente hay 600 policías y 500 militares desplegados en diferentes sectores de la ciudad.

La crisis se desencadenó después del operativo realizado el 21 de septiembre en Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta, que dejó siete integrantes de las ACSN muertos y tres capturados. Entre los fallecidos estaba José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y financiero de la organización.

Durante el consejo de seguridad, De La Espriella también señaló como objetivos de las autoridades a Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’; Orlando Pérez Ortega, alias ‘Patilizo’ o ‘Patiliso’; Jhon Rafael Salazar Salcedo, alias ‘Flash’ o ‘Comando 200’; y Harrys Deybis Charris Fernández, alias ‘Jacob’, ‘Comando 45’ o ‘Chirimoya’.

Mientras continúan las operaciones, las autoridades buscan restablecer la normalidad en Santa Marta, donde se han presentado cierres de comercios, afectaciones al transporte y ataques en distintos puntos de la ciudad.

El Gobierno anunció además el refuerzo de la presencia de la Fuerza Pública en Santa Marta y Ciénaga, mientras avanzan las investigaciones contra quienes estarían detrás de los hechos violentos.