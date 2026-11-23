Preocupación por la salud de Jean Carlos Centeno tras ser operado

Los seguidores del vallenato estarán pendientes de su recuperación. El cantante Jean Carlos Centeno fue sometido recientemente a una intervención quirúrgica y deberá permanecer alejado de los escenarios durante 28 días, por recomendación médica.

La información fue confirmada el 20 de noviembre por la organización musical que integra junto al acordeonero Ronal Urbina, a través de un comunicado en el que se indicó que el artista deberá cumplir un periodo de reposo para favorecer su recuperación.

Debido a esta situación, algunas de sus presentaciones podrían ser modificadas o reprogramadas. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado cuáles compromisos tendrán cambios ni se ha precisado la fecha de su regreso.

Tampoco se han divulgado detalles sobre las razones de la cirugía o el centro médico donde fue atendido. Su equipo expresó confianza en su recuperación y agradeció los mensajes de apoyo de sus seguidores.

Jean Carlos Centeno es reconocido por su paso por el Binomio de Oro de América, agrupación con la que interpretó éxitos como ‘Olvídala’ y ‘Un osito dormilón’. Posteriormente, consolidó su carrera como solista y se convirtió en una de las voces representativas del vallenato romántico.