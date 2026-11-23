Congresista en Estados Unidos pide eliminar la cuenta de Petro en X

La controversia por las publicaciones de Gustavo Petro llegó hasta Washington. La congresista republicana María Elvira Salazar envió una carta a Elon Musk, propietario de X, en la que solicita eliminar la cuenta del exmandatario colombiano, al considerar que algunos de sus mensajes incitan a derrocar por la fuerza al actual Gobierno.

En la misiva, Salazar cuestionó un video compartido por Petro con fragmentos de un discurso pronunciado en Cali el pasado 19 de noviembre. En él, el exmandatario llama a los ciudadanos a tomarse las calles y plantea que el pueblo debe recuperar lo que denomina la «democracia real». La publicación también pide exigir la renuncia del presidente Abelardo de la Espriella.

La legisladora, representante del distrito 27 de Florida e integrante de los comités de Asuntos Exteriores y de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, sostiene que estos mensajes representan una amenaza para la democracia colombiana y podrían violar las normas de X sobre integridad cívica, que restringen el uso de la plataforma para interferir en procesos cívicos.

Esta solicitud se suma a la presentada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia el domingo 22 de noviembre, cuando pidió a la red social suspender el perfil de Petro por una posible incitación a la violencia.

No es la primera vez que se solicita a Elon Musk intervenir sobre la cuenta del exmandatario. En 2025 también se presentaron peticiones similares, cuando Petro aún ejercía la Presidencia. Hasta el momento, X no ha informado si tomará alguna medida frente a los nuevos requerimientos.