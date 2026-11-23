El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo 22 de noviembre. La víctima fue identificada como José Rubén Murillo, quien recibió al menos seis impactos de bala.
De acuerdo con la información conocida, Murillo era oriundo del Tolima y se dedicaba a diferentes oficios, entre ellos la fabricación de escobas y traperos.
Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio, así como establecer quiénes estarían detrás del ataque y cuáles fueron sus motivos.
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