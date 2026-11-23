Adulto mayor fue atacado a tiros dentro de su casa

Un hombre de 74 años fue asesinado con arma de fuego al interior de su vivienda, ubicada en el corregimiento de El Villar, zona rural de Ansermanuevo, norte del Valle del Cauca.

El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo 22 de noviembre. La víctima fue identificada como José Rubén Murillo, quien recibió al menos seis impactos de bala.

De acuerdo con la información conocida, Murillo era oriundo del Tolima y se dedicaba a diferentes oficios, entre ellos la fabricación de escobas y traperos.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio, así como establecer quiénes estarían detrás del ataque y cuáles fueron sus motivos.