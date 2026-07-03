Jhon Córdoba pone los pies sobre la tierra: “Creernos favoritos sería un error”

La Selección Colombia vive un gran momento en el Mundial 2026, pero dentro del plantel prefieren mantener la calma. Así lo dejó claro Jhon Córdoba, quien aseguró que sería un error que la Tricolor se crea favorita al título.

En la previa del duelo ante Ghana por los dieciseisavos de final, el delantero colombiano envió un mensaje de cautela y dejó una frase que ha dado de qué hablar: “Creernos favoritos creo que sería un error”.

Las declaraciones del atacante llegan después de que Luis de la Fuente, seleccionador de Spain, señalara a Colombia como una de las selecciones candidatas a quedarse con el título mundial.

Pese al buen presente de la Tricolor, Córdoba insistió en que el grupo debe mantener la misma mentalidad con la que ha afrontado el torneo. “Nosotros lo que tenemos que hacer es lo que venimos haciendo hasta ahora, nuestro trabajo”, afirmó.

El delantero también destacó la unión del plantel y dejó claro que el objetivo colectivo está por encima de cualquier protagonismo individual.

Con una sólida fase de grupos y la ilusión creciendo entre los aficionados, Colombia ahora se enfoca en su próximo reto con la confianza intacta, pero con los pies sobre la tierra