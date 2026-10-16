Practicar manda en la Copa Ever Villegas del barrio Avenida Cali

El conjunto lidera invicto el Torneo de Fútbol Cabellos de Oro, mientras Combo de Buga y Gran Combo Andaluz se mantienen al acecho. Este fin de semana continuará la emoción con seis compromisos programados.

La emoción del fútbol recreativo continúa en el Torneo de Fútbol Cabellos de Oro, Copa Ever Villegas, que se disputa en el barrio Avenida Cali, con equipos que jornada tras jornada buscan consolidarse en los primeros lugares de la clasificación.

Cumplidas siete jornadas, Practicar se adueñó del primer puesto con 21 puntos, producto de siete victorias en igual número de presentaciones. El equipo ha mostrado una campaña sobresaliente, con 22 goles a favor y apenas seis en contra, para una diferencia de +16, cifras que lo convierten en el rival a vencer.

En la segunda posición aparece Combo de Buga, con 18 unidades, seguido por Gran Combo Andaluz, que suma 16 puntos. Ambos conjuntos se mantienen en la pelea por acercarse al líder y prometen dar batalla en las próximas jornadas.

El cuarto lugar es para Huracán, con 13 puntos, mientras Amigos de Castillo y Sancocho comparten la quinta posición con 11 unidades cada uno. Más atrás aparecen Metálicas Londoño y Maderas El Cairo, ambos con nueve puntos, seguidos por Trujillo y Nayvicol, que acumulan ocho unidades.

En la parte baja de la tabla se encuentran Calzado de Waky, con seis puntos; Matías, con cinco; San Pedro, con dos, y Toñilas, que todavía no suma unidades.

Resultados de la última jornada

La fecha anterior dejó varios marcadores interesantes. Maderas El Cairo derrotó 1-0 a Trujillo, mientras Metálicas Londoño consiguió una importante victoria por 2-0 frente a Huracán.

Por su parte, Sancocho superó 3-0 a Matías y Combo de Buga hizo lo propio ante Nayvicol, con idéntico marcador de 3-0. Amigos de Castillo venció 3-1 a San Pedro, mientras Gran Combo Andaluz cerró la jornada con un triunfo 2-0 sobre Calzado de Waky.

Programación para este fin de semana

La pelota volverá a rodar este sábado 17 y domingo 18 de octubre, con seis encuentros que podrían modificar las posiciones del campeonato.

Sábado 17 de octubre:

2:00 p. m.: Practicar vs. Matías.

4:00 p. m.: Maderas El Cairo vs. San Pedro.

Domingo 18 de octubre:

9:00 a. m.: Combo de Buga vs. Gran Combo Andaluz.

11:00 a. m.: Huracán vs. Trujillo.

1:00 p. m.: Sancocho vs. Calzado de Waky.

3:00 p. m.: Amigos de Castillo vs. Nayvicol.

Uno de los compromisos más llamativos será el choque entre Combo de Buga y Gran Combo Andaluz, segundo y tercero de la clasificación, respectivamente. Un duelo directo que puede apretar la lucha por los primeros puestos.

Entretanto, Practicar tendrá la oportunidad de prolongar su racha ganadora cuando enfrente a Matías, mientras Maderas El Cairo buscará sumar ante San Pedro para mejorar su ubicación en la tabla.

La lucha por el botín de oro

La competencia también está candente entre los goleadores. Carlos Arango, de Combo de Buga, y Claudio Castillo, de Amigos de Castillo, lideran la tabla con nueve anotaciones cada uno.

En el tercer lugar aparece Luis Escobar, de Practicar, con ocho tantos. La clasificación la completan Darío Lennis, de Trujillo, y Edgar Lozada, de Sancocho, ambos con cinco goles.

Cabe señalar que la organización informó que a Practicar se le otorgaron tres puntos y tres goles por el retiro del equipo Toñilas, situación que debe tenerse en cuenta al revisar la clasificación.

De esta manera, la Copa Ever Villegas sigue ofreciendo competencia, goles y buen ambiente deportivo para los aficionados al fútbol recreativo de la región. La invitación está abierta para que los seguidores acompañen a sus equipos y disfruten de una nueva jornada en la que cada punto puede marcar la diferencia en el camino hacia los primeros lugares.