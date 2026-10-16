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Hoy Tuluá se llena de terror con el estreno de ‘La Noche de las Bestias’

Los amantes del suspenso y el horror tienen una cita este viernes en Tuluá con el talento audiovisual local. Hoy se proyectará ‘La Noche de las Bestias’, un cortometraje colombiano que mezcla el ambiente de Halloween con una historia de terror en la que salir con vida no será tan sencillo.

La producción de Penumbra Films Horror, dirigida por Eduart Zapata y producida junto a Julián Cardona, contó con el apoyo de la Secretaría de Arte y Cultura, patrocinadores privados y talento tulueño.

Con una duración de 23 minutos y clasificación sugerida para mayores de 18 años, la historia sigue a un grupo de amigos que entra a un laberinto del terror sin imaginar que las criaturas que encuentran no son actores, sino asesinos dispuestos a impedir que escapen.

La proyección será hoy, 16 de octubre, a las 6:00 p. m., en el auditorio de la Casa de la Cultura Enrique Uribe White, en Tuluá.

La función busca acercar al público a una producción que apuesta por el cine de género y demuestra el potencial del talento audiovisual de la región.

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