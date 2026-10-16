Hoy Tuluá se llena de terror con el estreno de ‘La Noche de las Bestias’

La producción de Penumbra Films Horror, dirigida por Eduart Zapata y producida junto a Julián Cardona, contó con el apoyo de la Secretaría de Arte y Cultura, patrocinadores privados y talento tulueño.
Con una duración de 23 minutos y clasificación sugerida para mayores de 18 años, la historia sigue a un grupo de amigos que entra a un laberinto del terror sin imaginar que las criaturas que encuentran no son actores, sino asesinos dispuestos a impedir que escapen.
La proyección será hoy, 16 de octubre, a las 6:00 p. m., en el auditorio de la Casa de la Cultura Enrique Uribe White, en Tuluá.
La función busca acercar al público a una producción que apuesta por el cine de género y demuestra el potencial del talento audiovisual de la región.
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