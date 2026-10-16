Hoy Tuluá se llena de terror con el estreno de ‘La Noche de las Bestias’

Los amantes del suspenso y el horror tienen una cita este viernes en Tuluá con el talento audiovisual local. Hoy se proyectará ‘La Noche de las Bestias’, un cortometraje colombiano que mezcla el ambiente de Halloween con una historia de terror en la que salir con vida no será tan sencillo.