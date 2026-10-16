“Bienvenidos a la Patria Milagro”: presidente confrontó otra vez a capturados durante operativo

Un operativo contra estructuras criminales en Barranquilla dejó decenas de detenidos y momentos de tensión durante la presencia del presidente Abelardo De La Espriella, quien confrontó a varios capturados con frases como “Así se doma a un bandido”.

La operación “Blindaje 360: Sin tregua al delito” se realizó durante la madrugada de este viernes 16 de octubre, con participación de la Policía y el Ejército. Según el balance divulgado, se efectuaron 50 allanamientos y 72 capturas, de las cuales 42 fueron en flagrancia y 30 por orden judicial.

Entre los detenidos está Edgardo David Viloria Barrios, alias Ñoño, capturado hacia las 2:15 a. m. tras una persecución que habría comenzado en el norte de la ciudad y terminado cerca de la Plaza de la Paz.

Durante el encuentro, De La Espriella lo señaló de presuntos vínculos con actividades criminales y le dijo: “Mira la cara de miedo que tienes, el mismo miedo que sienten las víctimas de estos bandidos”.

El mandatario también cuestionó a otro detenido por presuntos homicidios, robos y extorsiones. La operación estuvo dirigida contra organizaciones como el Clan del Golfo y Los Costeños, con el objetivo de combatir delitos y debilitar sus estructuras.

Los señalamientos deberán ser esclarecidos en los respectivos procesos judiciales.