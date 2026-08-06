Posesión presidencial dejaría $10.000 millones a la economía de Cali

A pocos días de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aseguró que la ceremonia del próximo 7 de agosto representará un importante impulso para la economía de la ciudad y el departamento.

De acuerdo con el mandatario, se espera la llegada de 6.000 visitantes nacionales e internacionales, entre jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, empresarios, autoridades, medios de comunicación e invitados especiales.

Según las proyecciones de la Alcaldía, el evento generaría un impacto económico cercano a los $10.000 millones, impulsado principalmente por los sectores de turismo, hotelería y gastronomía. Además, se estima una ocupación hotelera superior al 85 %, ingresos cercanos a $6.000 millones para la actividad turística y alrededor de $2.000 millones para restaurantes y establecimientos gastronómicos.

“Este será un evento sin precedentes y una oportunidad histórica para nuestra ciudad, que traerá desarrollo, empleo y un importante impulso para la economía local”, afirmó Eder.

El alcalde también destacó que Cali recibirá 10 delegaciones internacionales de alto nivel, encabezadas por el rey Felipe VI de España. A la ceremonia también asistirán los presidentes de Argentina, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Chile, además del primer ministro de Curazao y una delegación de Honduras.

Para Eder, la posesión presidencial representa una oportunidad para proyectar a Cali como sede de grandes eventos y fortalecer su imagen ante la comunidad internacional.