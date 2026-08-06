Tuluá tendrá ley seca y restricciones por la posesión presidencial

La Alcaldía de Tuluá anunció una serie de medidas transitorias de seguridad que regirán entre el 6 y el 10 de agosto, en cumplimiento de las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional y la Gobernación del Valle del Cauca con motivo de la posesión presidencial.

Entre las principales restricciones se encuentra la ley seca, que estará vigente desde las 4:00 a. m. del jueves 6 de agosto hasta las 5:00 p. m. del sábado 8 de agosto.

Además, habrá toque de queda para menores de edad entre las 8:00 p. m. y las 6:00 a. m. durante el jueves y viernes, así como restricción de parrillero en motocicletas, tanto para hombres como mujeres, desde las 8:00 p. m. del jueves hasta las 7:00 a. m. del sábado.

La Administración Municipal también informó que el tanqueo de motocicletas y vehículos similares estará restringido entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. los días 6, 7 y 8 de agosto.

Igualmente, se implementarán cierres viales temporales y perímetros de seguridad en sectores cercanos a la Alcaldía, la Fiscalía, el Comando de Policía, el Palacio de Justicia, el Centro Penitenciario y la Escuela de Policía, de acuerdo con las necesidades operativas de las autoridades.

La Alcaldía aclaró que estas medidas hacen parte de un dispositivo preventivo coordinado por las autoridades nacionales, departamentales y la Fuerza Pública, y no responden a una situación específica de orden público en Tuluá.