Colombia disfrutará de un impresionante eclipse lunar en agosto

La noche del 27 de agosto el cielo ofrecerá uno de los eventos astronómicos más llamativos del año: un eclipse lunar parcial que podrá observarse en todo el territorio colombiano sin necesidad de telescopios ni protección especial para la vista.

Durante el fenómeno, la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. En el punto máximo del eclipse, cerca del 93 % de la Luna estará cubierta por la umbra, la parte más oscura de la sombra terrestre, lo que hará que adquiera tonos rojizos y cobrizos.

En Colombia, el eclipse comenzará a las 8:23 p. m. con la fase penumbral. La etapa parcial iniciará a las 9:33 p. m., mientras que el momento de mayor cobertura se registrará a las 11:12 p. m.. El espectáculo terminará a las 2:01 a. m. del 28 de agosto.

Los expertos recomiendan observar el eclipse desde lugares con poca contaminación lumínica para disfrutar mejor del cambio de color de la Luna. Aunque no es necesario ningún equipo especial, unos binoculares o un telescopio permitirán apreciar con mayor detalle el avance de la sombra sobre la superficie lunar.

El eclipse también será visible en países como Venezuela, México, Perú, Ecuador, Chile y Argentina, convirtiéndose en uno de los eventos astronómicos más esperados del año.