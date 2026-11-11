¿Por qué a los tulueños les dicen orejones?

Una historia de hacendados, campesinos y conversaciones que no quedaron en secreto.

A los habitantes de Tuluá los conocen por un sobrenombre que ha pasado de generación en generación y que incluso llegó a tener su propia celebración. Se trata de los ‘orejones’, un apodo cuyo origen, según la tradición popular, estaría relacionado con las conversaciones de los grandes hacendados de Buga durante la época colonial.

Entre los siglos XVII y XVIII, Buga era un importante centro de poder regional, donde los propietarios de grandes haciendas tenían influencia económica y social. Mientras tanto, Tuluá mantenía una estrecha relación con las actividades del campo y la vida rural.

Cuenta la tradición que algunos habitantes de Tuluá llegaban hasta las haciendas bugueñas y escuchaban las conversaciones de sus propietarios sobre tierras, negocios y asuntos de la región. Posteriormente, regresaban a su municipio y compartían las novedades que habían conocido.

De acuerdo con esta versión, aquella costumbre de «parar oreja» habría dado origen al sobrenombre de ‘orejones’, utilizado para identificar a los tulueños. Aunque no se trata de un origen históricamente comprobado, la historia se ha mantenido en la memoria popular.

El apodo también se convirtió en motivo de celebración. En 2012, la Alcaldía de Tuluá organizó el Carnaval de Orejones como parte de las actividades de preferia, demostrando cómo este sobrenombre pasó a formar parte de la identidad cultural del municipio.

Hoy, más que una expresión utilizada en tono de burla, ser ‘orejón’ también hace parte de esas historias y tradiciones con las que muchos tulueños se identifican.