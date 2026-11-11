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De la Espriella ordena nuevo bombardeo contra estructura ilegal

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva operación aérea contra una estructura armada ilegal, ejecutada este martes a las 10:17 p. m. Según informó, este miércoles entregará detalles sobre la región donde se desarrolló el ataque, el grupo al que iba dirigido y sus resultados.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que su Gobierno continuará utilizando las capacidades de la Fuerza Pública para enfrentar a las organizaciones ilegales. “¡No vamos a parar!”, afirmó.

El anuncio se conoce después del bombardeo contra el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), disidencia de las Farc liderada por alias Calarcá, en Tibú, Norte de Santander. Según el balance oficial, la operación dejó cuatro presuntos integrantes muertos y seis capturados.

Entre los detenidos estaría alias Barba Chivo o Costeño, señalado como cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño.

Este sería el octavo bombardeo desde el inicio del mandato de De la Espriella. A finales de octubre también se realizó una operación aérea contra el Clan del Golfo en Nóvita, Chocó.

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