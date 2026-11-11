Secuestran a la primera dama de Uribia en La Guajira

La desaparición de una reconocida gestora social mantiene en alerta a las autoridades de La Guajira. Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago García, fue secuestrada este miércoles 11 de noviembre, según información conocida por la comunidad.

De acuerdo con lo informado por el presidente Abelardo de la Espriella, el hecho ocurrió hacia las 6:10 de la mañana. El mandatario aseguró que ordenó el despliegue de la Fuerza Pública y la activación de un plan candado para lograr su rescate.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que los responsables intentarían trasladarla hacia Venezuela a través de la frontera. Por ello, las acciones estarían concentradas en impedir su salida del país y ubicar su paradero.

De manera preliminar, el secuestro ha sido atribuido al ELN, aunque la posible responsabilidad de este grupo armado aún está en verificación. En la región también se ha reportado presencia de otras estructuras ilegales, en medio de disputas por el control territorial.

Nancy Gómez es reconocida por su trabajo como gestora social durante la administración municipal 2024-2027. Las autoridades continúan con las operaciones para dar con su paradero.

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