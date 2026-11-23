¿Por qué a Buga le dicen “la ciudad de los papayos”?

Una historia que mezcla humor, tradición oral y personajes reconocidos del Valle del Cauca está detrás de uno de los apodos más particulares de Guadalajara de Buga: ‘la ciudad de los papayos’. Aunque el dicho ha pasado de generación en generación, su origen está rodeado de relatos que no cuentan con una explicación histórica plenamente comprobada.

Una de las versiones populares habla de antiguas casonas bugueñas donde, supuestamente, las familias escondían en el patio a un joven al que llamaban despectivamente “el bobo” cuando llegaban visitas. Según el relato, lo amarraban a un papayo para evitar que fuera visto.

El cuento también se relacionó con supuestos matrimonios entre familiares de familias acomodadas. Aunque los vínculos entre grupos familiares influyentes de la ciudad han sido objeto de investigación, no está demostrado que esa práctica tuviera relación directa con el origen del apodo. El investigador bugueño Ramiro Martínez Gutiérrez abordó las relaciones entre familias y el poder local en uno de sus libros sobre los alcaldes de Buga.

La historia incluso tuvo una respuesta ingeniosa atribuida a Alejandro Cabal Pombo, promotor de la carretera a Buenaventura. La Cámara de Comercio de Buga recoge una anécdota según la cual, cuando en Bogotá le dijeron que en cada casa de Buga había un papayo, respondió que sí y que el “bobo” de su casa era él.

El relato también llegó al teatro. En los años ochenta, durante el montaje de El encierro, del Teatro Experimental de Cali, Nicolás Buenaventura evocó la figura del papayo bugueño al imaginar un personaje suspendido en un columpio. Años después, el columnista Eduardo José Victoria Ruiz retomó la expresión y le dio un giro con la frase: “¡Llegó visita, escondan al ministro!”.

¿Qué se sabe realmente? El apodo aparece en publicaciones locales, columnas y memorias teatrales, pero no se han identificado documentos históricos que demuestren que amarrar personas a los papayos fuera una costumbre en Buga. Por ahora, su origen permanece ligado a la tradición oral y a una leyenda que sigue despertando curiosidad entre propios y visitantes.