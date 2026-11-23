Gobierno abre convocatoria para vender en Mercado Libre

Una nueva oportunidad para llevar pequeños negocios al comercio electrónico fue anunciada por el Gobierno, que abrió una convocatoria para que hasta 12.000 emprendedores colombianos comercialicen sus productos a través de Mercado Libre.

La iniciativa hace parte de la estrategia Ruta Milagro y busca facilitar el acceso de pequeños empresarios a nuevos mercados mediante esta plataforma digital.

El presidente Abelardo de la Espriella presentó como ejemplo el caso de Luis Yagüe, cuyo emprendimiento en Caquetá vincula a 36 familias campesinas y ya ofrece sus productos en Mercado Libre.

Sin embargo, todavía no se conocen las fechas de inscripción, los requisitos ni los criterios de selección. Estos detalles deberán ser anunciados para que los interesados puedan postular sus negocios.