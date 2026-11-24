Bombero de Palmira fue asesinado en un vehículo; su esposa resultó herida

Un ataque con arma de fuego ocurrido en el barrio donde se encuentra la Institución Educativa Domingo Irurita, en Palmira, terminó con la vida de un integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y dejó herida a su esposa, quien sería funcionaria del Inpec.

La víctima fue identificada como Julián Andrés Vives, quien llevaba cerca de 15 años vinculado a la institución y hacía parte del equipo de automotores. Sus compañeros destacaron su compromiso con el servicio y su participación en jornadas de abastecimiento de agua para comunidades rurales del municipio.

El hecho se registró en la carrera 33 con calle 23, cuando la pareja se movilizaba en un vehículo. Durante el ataque, Vives recibió varios impactos de bala, mientras que su esposa resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial.

Una de las hipótesis que circula de manera extraoficial relaciona el atentado con posibles amenazas contra funcionarios del sistema penitenciario. Sin embargo, las autoridades no han confirmado que se trate de un ataque enmarcado en el denominado ‘plan pistola’, ni que exista conexión con otro atentado que habría ocurrido la noche anterior contra un servidor del Inpec.

Las circunstancias del crimen, los posibles móviles y la identidad de los responsables son materia de investigación.