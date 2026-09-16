Por primera vez, robots humanoides realizan una cirugía en un cerdo vivo

La medicina podría estar entrando en una nueva etapa. Dos robots humanoides realizaron por primera vez intervenciones quirúrgicas teledirigidas en un animal vivo, en un ensayo preclínico que podría abrir nuevas posibilidades para llevar cirugías a lugares remotos o con escasez de especialistas.

El procedimiento se realizó en un cerdo vivo y consistió en la extirpación de la vesícula biliar. En la primera intervención, uno de los robots contó con asistencia humana, mientras que en la segunda dos robots realizaron el procedimiento de manera autónoma.

Ambas cirugías tuvieron resultados satisfactorios. La segunda, sin embargo, presentó un pequeño derrame de bilis y una hemorragia superficial en el hígado.

El robot utilizado, conocido como ‘Surgie’, corresponde al modelo G1 de la empresa china Unitree Robotics. Mide 1,50 metros, pesa 27 kilogramos y, según los investigadores, tiene un costo desde unos 15.000 euros, características que lo diferencian de los grandes sistemas robóticos utilizados actualmente en los quirófanos.

“La intervención de un robot humanoide es tan precisa como una realizada con un sistema robótico quirúrgico teleoperado”, explicó Shanglei Liu, investigador de la Universidad de California San Diego.

Uno de los objetivos de esta tecnología es facilitar el acceso a procedimientos médicos en zonas rurales, lugares de difícil acceso e incluso escenarios extremos. Michael Yip, otro de los autores del estudio, señaló que estos robots podrían ayudar a enfrentar la escasez mundial de cirujanos y reducir las barreras de acceso a intervenciones especializadas.

El experimento también mostró una rápida mejora en el desempeño. La primera cirugía tomó cerca de seis horas, pero después de varias calibraciones el mismo procedimiento pudo realizarse en aproximadamente 30 minutos.

Los investigadores ya trabajan en el siguiente paso: desarrollar asistentes quirúrgicos autónomos y avanzar hacia un “quirófano del futuro”, donde robots humanoides y profesionales de la salud trabajen conjuntamente.