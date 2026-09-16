Hallan sin vida a hombre capturado días antes en El Cerrito

Un hecho de violencia se registró este miércoles en El Cerrito, Valle del Cauca, donde fue hallado sin vida Miguel Enrique Serrano, cerca del peaje ubicado sobre la vía que comunica a este municipio con Guacarí.

De acuerdo con información conocida, Serrano había sido capturado el pasado sábado durante un operativo adelantado por la Policía en El Cerrito, procedimiento en el que también fueron detenidas otras personas.

Al parecer, durante el operativo las autoridades le habrían encontrado varios cigarrillos que presuntamente contenían una sustancia, situación por la cual quedó a disposición de las autoridades competentes mientras se definía su situación jurídica.

Sin embargo, este miércoles Miguel Enrique Serrano fue encontrado sin vida cerca del peaje de El Cerrito.

Las circunstancias de su muerte son materia de investigación. Las autoridades adelantan las respectivas diligencias para establecer qué ocurrió, identificar a los responsables y determinar los móviles del homicidio.