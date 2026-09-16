Comenzó la renovación del Parque Franciscanos en Tuluá

El Parque Franciscanos de Tuluá comenzó su proceso de renovación, con trabajos que buscan transformar este tradicional espacio público y ofrecer a las familias un lugar más agradable para compartir.

Las obras iniciaron con la demolición de las antiguas materas y el desmonte de los muros que las rodean. Posteriormente se realizará la adecuación de pisos, construcción de nuevas materas y diferentes trabajos de embellecimiento.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es que no está contemplado retirar los árboles existentes. La vegetación será conservada y únicamente podrían intervenirse algunas raíces expuestas en los puntos donde sea necesario adecuar los nuevos pisos y materas.

La intervención también busca generar un impacto social. Los trabajos cuentan con mano de obra tulueña, incluyendo personas que resultaron afectadas por el reciente sismo y que ahora encuentran en estas obras una oportunidad laboral.

Con esta renovación, Tuluá avanza en la recuperación y mejoramiento de sus espacios públicos, con el propósito de que el Parque Franciscanos vuelva a convertirse en un punto de encuentro para la comunidad.